Как сообщили в пресс-службе исполнителя, новый хит – о переживании одиночества и отчуждения, ведь всем знакомо это состояние, когда даже среди людей чувствуешь себя одиночкой.

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"Каждый из нас переживает это по-своему. Кто-то прячется от мира, погрузившись в воспоминания, кто-то ищет покой в единении с природой. Эту картину можно увидеть в видео. Alyona Alyona бродит в своих думах, переходя от одного упоминания к другому, будто из комнаты в комнату. Артем Пивоваров – созерцатель-путешественник, а природа выступает в виде чистой светлой мысли, за которой Артем так внимательно наблюдает. В конце концов все мы путешественники, летающие в собственных мыслях и стремящиеся так или иначе заполнить душевную пустоту", – говорится в описании к новой видеоработе.



Alyona Alyona приняла участие в коллаборации с Артемом Пивоваровым / Фото прессслужбы

Alyona Alyona поделилась, что благодаря строчкам поэзии Кулиша каждую точку в нашей жизни можно трансформировать в кому и идти дальше: "Часто разочарование в жизни, неудачи и просто боль заставляют наше сердце закрыться и больше никому не доверять. Но когда одиночество заполняет все вокруг и начинает давить – мы ищем немного покоя и вдохновения для того, чтобы перезагрузиться и снова быть открытыми для нового. Мы верим, что свет все же победит тьму".

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Отметим, что Пантелеймон Кулиш родился в 1819 году в Черниговской области и там же умер через 77 лет. Иван Франко называл Кулиша "первостепенной звездой" в украинском писательстве" и "одним из корифеев нашей литературы". Известный больше всего как переводчик Библии и как автор первого украинского исторического романа "Черная рада". истории. В конце 1850-х годов заключил первый фонетический алфавит украинского языка, который впоследствии запретили в Российской империи, но через несколько десятилетий возродили в школах Галиции.

Реакция сети

Отметим, что на новую коллаборацию артистов украинские слушатели отреагировали очень позитивно:

"Во время войны вы передали эмоции, которые переживает каждый человек. А исполнение – замечательное. А стихи Пантелеймона Кулиша не потеряли душевности, потому что это вечно. Украина была, есть и будет. Исполнителям честь и хвала";

"Проект, который приобрел невероятное значение для каждого украинца! Это история!!!";

"На глазах слезы... Проникновенно и очень отвечает тому настроению, которое сегодня у каждого, кому болит Украина";

"Так красиво отстаиваем нашу культуру!";

"Невероятно! Слова, музыка проникают глубоко в сердце";

"Как всегда, на высоте! Очень гармонично звучит, я приятно удивлена!!!";

"Люли-люли, заснули замученные-расстрелянные украинские души! К победе мы идем, мира желаем на земле своей, ее добудем скоро! Слава Украине!! Слава Героям Украины! Спасибо за душевную, неповторимо красивую песню, и клип вам".

Напомним, что в проекте "Твои стихи, мои ноты" Артем Пивоваров уже создал много музыкальных видео, популяризируя украинских поэтов. Среди них были произведения Тараса Шевченко, Ивана Франко, Михаила Старицкого, Павла Тычины и других величайших украинских поэтов. Наибольшую популярность, наверное, принесла коллаборация Пивоварова с Надеждой Дорофеевой на поэзию "Думы".