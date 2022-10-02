Украинская исполнительница Jerry Heil продолжает радовать поклонников музыкальными новинками даже из-за границы. Она выпустила лирическую песню.

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Jerry Heil выпустила новую песню

"Сегодня очередной судный день россиян, которые массово собрались врать в глаза миру, но никто никогда не верил и не поверит. Тем временем украинская музыка здесь, чтобы поддержать, дать надежду и сил. Мои песни уходят от сердца и я счастлива читать, что она касается ваших душ", – поделилась исполнительница.

Jerry Heil написала новую композицию ко дню рождения отца. Пение певица посвятила всем родителям, а также украинским защитникам. Хотя трек был готов еще в начале войны, выпустить его звезда решила именно на днях.

Песня написана была в Турции. Куплеты – обо мне и отце. О нашей схожести. Мама всегда мне говорила, что я "в батюшку удалась", и я рада. Я не парюсь о мнении людей, хожу, как он, "в куртке с вырванными замками". Очень скучаю по отцу, хочу обнять очень крепко. Не виделись уже полгода…

– призналась артистка.

"И я думаю…. как тяжело тем детям – маленьким и взрослым детям – чьи родители служат? Припев я посвятила их папам", – добавила Jerry Heil.

Исполнительница радуется тому, что теперь обстоятельства изменились и ВСУ переломили ход войны. Она надеется, что каждый сможет найти в этой песне свою ассоциацию. "Мечтаю, чтобы закончилась война, и эту песню можно было просто слушать и петь у камина с гитарой в кругу семьи".

Добавим, что недавно Jerry Heil записала вместе с мамой первый трек и видео. Звездная дочь и мать спели песню-балладу "Несестри".

Jerry Heil – "Тато": смотрите видео онлайн

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