"Занимаюсь каждый день": как Юлия Санина из The Hardkiss готовится к Евровидению-2023

Известная певица и солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина стала ведущей Евровидения-2023. Она рассказала, что это была ее давняя мечта. Теперь звезда каждый день готовится к конкурсу, в частности, учит английский язык.

Юлия Санина рассказала, что она сначала "забрасывала удочки" в украинские продюсеры конкурса, и это сработало – ей поступило предложение попробовать. Кастинги певица проходила несколько месяцев и видела в Лондоне наших знаменитостей, которые тоже пробовались на роль ведущих.

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Как Юлии удалось стать ведущей на Евровидении

По словам певицы, ее пригласили на кастинг в Британию. Все это продолжалось несколько месяцев и было в тайне. Знали об этом только ее родители и менеджер.

Это была большая тайна. Были поначалу несколько зум-кастингов, общение с продюсерами. Затем меня пригласили в Лондон на телевизионный кастинг. То есть это все происходило несколько месяцев, потом было несколько месяцев молчания, и я уже не ожидала, что будет ответ "да",

– призналась Санина.

Как звезда готовится к конкурсу

Сейчас Юлия усиленно учит английский язык, чтобы достойно представить Украину на международной арене.

"Я хочу звучать не хуже своих соведущих. Занимаюсь каждый божий день – или сама, или с учителями", – подчеркнула Санина.

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Раньше звезда рассказывала, что ее уже познакомили с соведущим Грэмом Нортоном. Тот, якобы, очень сопереживает Украине и украинцам. "Он оказался таким спокойным, приветливым человеком. Мы пообщались, он спрашивал многое об Украине. Я ему все рассказала, пригласила сюда в Киев. Возможно, когда-то мы его здесь увидим", – сказала она.

К слову, вместе с Юлией Саниной в Ливерпуль поедет Тимур Мирошниченко. Его избрали комментатором Евровидения-2023 вместе с британкой и олимпийской чемпионкой Сэм Квек.

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