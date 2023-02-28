Разглашать имена украинских звезд, которых обошла, Юлия Санина не стала, потому что это якобы большая тайна. Поэтому неизвестно, кто имел шанс выйти на главную сцену Евровидения-2023 в Ливерпуле вместо нее.

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Как Юлия Санина стала ведущей Евровидения-2023

Это были долгие месяцы кастингов. Сначала в интернете, потом мне пришлось лететь в Лондон на телевизионные кастинги. Это был долгий процесс, о котором я никому не могла рассказать, потому что это была огромная тайна. Знала только моя семья. Даже ребята из группы не знали. Мне нельзя было никому говорить,

– отметила Юлия Санина.

Она поделилась, что "совсем недавно" созвонилась с организаторами по зуму и узнала, что прошла отбор. "Реакция была немая. Это радость, но и огромная ответственность", – подчеркнула лидер The Hardkiss.

Как британцы готовятся к Евровидению-2023

По словам Юлии Саниной, британцы "очень стараются, чтобы максимально показать Украину" и уже познакомили ее с соведущим Грэмом Нортоном. Тот якобы очень сопереживает Украине и украинцам.

"Я немного опасалась, потому что во время его шоу у него такое амплуа довольно саркастическое, он любит пошутить, знает абсолютно всех звезд мировых. А он оказался таким спокойным, приветливым человеком. Мы пообщались, он спрашивал многое об Украине. Я ему все рассказала, пригласила сюда в Киев. Возможно, когда-нибудь мы его здесь увидим", – рассказала фронтвумен The Hardkiss.