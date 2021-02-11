Известная украинская рэпер Alyona Alyona решила отправиться на отдых в Египет вместе с другом. Звезда поделилась негативными впечатлениями от поездки. По ее словам, все хотели только заработать денег и поэтому "замыливали глаза".

Популярная украинская рэпер Alyona Alyona недавно решила изменить атмосферу вокруг. Она отправилась на отдых в Египет на 5 дней. Однако осталась неприятно пораженной от путешествия.

Читайте также Джамала поразила стилем в блестящих брюках и кофте: роскошные фото

Alyona Alyona о неудачном путешествии

Звезда вместе с другом Эдуардом отправились в Шарм-эль-Шейх. Рэпер призналась, что понимала, что не стоило многого ожидать от этого отдыха, ведь тогда было бы легче воспринимать то, что происходит. Но на то время Alyona Alyona имела опыт невероятного отдыха в других странах, поэтому план не сработал.

Нас встретил искренне грязный аэропорт с совершенно неприветливыми людьми. Трансфер в отель. Администрация, которая относится к тебе по-хамски. Каждый просто мечтает на тебе нажиться. Все с виду красивое, но если присмотреться, то понимаешь, что тебе замыливают глаза, чтобы ты не видела реальности,

– призналась рэпер.

Исполнительница в 1 день путешествия конфликтовала с администрацией и поссорилась с гидом, который предлагал слишком дорогие услуги, от которых пришлось отказаться. Не было удачным и питание в отеле, несмотря на all inclusive.

"Выбор шикарный, гарниров всего 2 – белый рис и жареная картошка. Или хлеб, дрожжевой. Еды вроде и много, вроде и выбор, но что-то как-то так не очень все оно в комплексе. Рыба через день. Все разбавлено водой и либо супер сладкое, либо никакое. На пляжах вообще просто бургеры и все", – поделилась Alyona Alyona.

Звезда добавила, что на экскурсиях разные люди постоянно пытались что-то продать или предложить. Возникли трудности и в номерах.

А еще в номерах нет света на потолке. Только на стенах. Нас грызли комары. И во время дождя вода затекала в номер. Зато от бассейна хлором не несло. Счастье,

– написала рэпер.

Alyona Alyona призналась, что радуется, что является оптимисткой. Она привезла родителям пахлаву и манго, а также загорела. Поэтому все равно осталась счастливой.

Для просмотра всех фото листайте вправо: