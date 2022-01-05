Юлия Санина показала, как развлекает сына на каникулах: трогательные кадры

В декабре Юлия Санина разрывалась между съемками и корпоративам, а в новогоднюю ночь выступала на банкете-карнавале. Поэтому в январе всю себя она посвящает сыну Данилу. Как семья проводит время на каникулах, читайте далее.

На новогоднем корпоративе во Львове с группой The Hardkiss был и 6-летний Даниил, однако в тот вечер мальчику явно не хватало внимания родителей. Теперь звездная семья Юлии Саниной и Валерия Бебко все делает вместе.

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В новом году они много времени проводят дома, в просторном загородном доме со студией звукозаписи. Санина призналась, что они с Даней собрали все Lego, посмотрели нашумевший мультик "Зверопой 2" и старый фильм "Бесконечная история".

"Уютные пижамные дни", – лаконично подписала Юлия Санина домашнее фото.

на Новый год во Львове Юлия Санина не только работала, а гуляла по городу и посещала атмосферные заведения с сыном, мужем и командой.

Юлия Санина с сыном Даниилом / Фото из инстаграма фронтвумен The Hardkiss

Во вторник, 4 января, супруги из группы The Hardkiss успели сводить сына на главную елку на Софийской площади. Там малыш показался на новогодней карусели. 5 января семья провела в спокойствии – устроила "вылазку" в лес к Днепру.

Юлия Санина на карусели с сыном Даниилом / Фото из инстаграма фронтвумен The Hardkiss​

Сын Юлии Саниной возле Днепра / Фото из инстаграма Вала из The Hardkiss