На отдых между новогодними корпоративами и рождественским туром у Ирины Федишин есть всего несколько дней, поэтому она проводит их ярко. Взяв пример со звездных коллег, певица поехала в Буковель с семьей и друзьями.

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На горнолыжном курорте в Карпатах они празднуют день рождения мужа, а по совместительству продюсера артистки Виталия Човныка. Он отмечал его 3 января.

Так сложилось, что мы не планируя приехали праздновать день рождения моего мужа Виталия и вместе с тем покататься на лыжах. Уже завтра возвращаемся домой праздновать Рождество,

– поделилась Ирина Федишин.

В Буковеле певица целый день каталась на лыжах с любимым и сыновьями, а вечером вся их компания устроила атмосферные посиделки с шампанским возле камина и елки.

"Та романтика, которая часто в моей голове. Вечер, за окном заснеженные горы, в камине потрескивают дрова, на елке мерцают огоньки. И самое главное – чувство любви и объятия любимого мужчины", – романтично подписала Ирина Федишин.

Ирина Федишин с мужем в Буковеле / Фото из инстаграма певицы

Ирина Федишин с мужем в Буковеле / Фото из инстаграма певицы

Заметим, что супружеская чета Остапчуков уже вернулась из Буковеля. Их новогодний отпуск удался не на все сто, ведь после застолья Кристина Горняк слегла с температурой, у нее подтвердился грипп А.