На гастроли с группой The Hardkiss ездит профессиональный визажист и стилист, который превращают Юлию Санину то в роковую блондинку, то в рыжеволосую бестию. Однако в жизни она красится редко. Свое утреннее фото звезда опубликовала в инстаграм-профиле, за которым следят почти 700 тысяч пользователей.
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31-летняя Юлия Санина позировала в гостиной в домашней одежде. На ней верблюжий свитер в рубчик, который скрывает стройную подтянутую фигуру. Длинные волосы она собрала в высокий пучок, а лицо оставила без макияжа.
Юлия Санина без макияжа / Фото из инстаграма фронтвумен The Hardkiss
Утонченный облик Юлии Саниной вызвал сотни реакций фанатов. Они засыпали ее комплиментами:
- "Такая как есть. Хотелось бы почаще видеть вас такой";
- "Невероятно красивая и женственная, восторг";
- "Такая красивая";
- "Юля, какая же вы восхитительная";
- "Вы такая красивая без макияжа".
Последние сценические образы Юлии Саниной:
- в гастрольном туре фронтвумен The Hardkiss примеряла look в стиле "Матрицы" – футболку оттенка какао и кожаный тренч с акцентными плечами;
- на конкурсе красоты "Мисс Украина" 2021 года артистка была в топе с сотнями булавок, который одолжила у коллеги Славы Каминской.