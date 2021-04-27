Тренерское место Потапа в 11 сезоне "Голоса" заняла Надя Дорофеева. Ей удалось привести своего подопечного к победе. В финале артистка соревновалась с Тиной Кароль. Потап не скрывает радости от того, что победила именно Надя.

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Потап о победе Дорофеевой на "Голосе страны"

Рэпер обнародовал 2 варианта провокационного сообщения. Сначала он написал о Дорофеевой, что это тренерша, "за которой не стоят бешеные фанаты, которые отчаянно топят за свою икону". Таким образом он намекнул на Тину Кароль, которая уже 5 раз одерживала победу на "Голосе".

Впоследствии продюсер удалил такое предложение и лишь поздравил DOROFEEVA и ее подопечного Сергея Лазановского с победой.

Приходит тренер нового поколения, чистая, открытая и действительно настоящая любимица всех – врачей, учителей, солдат, бизнесменов, домохозяек, артистов – Надя Дорофеева. И выигрывает "Голос". А все потому, что к ней тянутся такие же открытые люди, как и она, среди которых – Сергей,

– написал в публикации Потап.

Также Потап высказался и о Сергее Лазановском: "Невероятный парень, который и стал победителем. Это именно его победа и мы поздравляем с этим!".

А Надю я поздравляю, потому что она победила любовью, добром, открытостью, хитами. Ты услышала запрос от публики, просто была собой и дала возможность этому парню открыться. Это очень важно. Часто тренер играет второстепенную роль и ты справилась с ней блестяще! Чтобы потом сойти на первое место! Браво! Спасибо Украине за голоса,

– подчеркнул Потап.



Реакция Потапа на финал "Голоса страны" / Скриншот из инстаграма Потапа