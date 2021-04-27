После последнего эфира "Голоса страны-11" Монатик на личной странице в инстаграме опубликовал сообщение, в котором поделился впечатлениями от сезона и поблагодарил создателей шоу.

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В публикации артист поблагодарил суперфиналиста из его команды – Тёму Паучека: "Горжусь тобой, ты – мой победитель! Верю в тебя! И знаю, что все обязательно получится!".

Также он поздравил победителей 11 сезона – тренера Надю Дорофееву и ее подопечного Сергея Лазановского.

Монатик не обошел вниманием и команду проекта: "Спасибо всем людям, которые создают это шоу и работают над ним. И тренерам спасибо за такой необычный сезон, в котором были здоровая конкуренция и взаимоуважение".

Однако поклонников озадачило окончание публикации. Монатик написал: "До свидания, "Голос"!". Похоже, что артиста тоже не будет среди тренеров в 12 сезоне.

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Реакция сети

В комментариях подписчики Монатика призывают, чтобы он не шел с проекта. Они отмечают, что без Дмитрия шоу не будет таким ярким, как было, когда он был в составе тренеров.