После последнего эфира "Голоса страны-11" Монатик на личной странице в инстаграме опубликовал сообщение, в котором поделился впечатлениями от сезона и поблагодарил создателей шоу.
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В публикации артист поблагодарил суперфиналиста из его команды – Тёму Паучека: "Горжусь тобой, ты – мой победитель! Верю в тебя! И знаю, что все обязательно получится!".
Также он поздравил победителей 11 сезона – тренера Надю Дорофееву и ее подопечного Сергея Лазановского.
Монатик не обошел вниманием и команду проекта: "Спасибо всем людям, которые создают это шоу и работают над ним. И тренерам спасибо за такой необычный сезон, в котором были здоровая конкуренция и взаимоуважение".
Однако поклонников озадачило окончание публикации. Монатик написал: "До свидания, "Голос"!". Похоже, что артиста тоже не будет среди тренеров в 12 сезоне.
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Реакция сети
В комментариях подписчики Монатика призывают, чтобы он не шел с проекта. Они отмечают, что без Дмитрия шоу не будет таким ярким, как было, когда он был в составе тренеров.
- "И Димка идет. Что же это такое?"
- "Вы будете в следующем году в "Голосе", Дима?"
- "Идут лучшие тренеры. Как теперь быть "Голосу" без Тины Кароль и Монатика?"
- "Верните нам 9-10 сезоны. Дима, зачем вы идете? Сначала Потап, затем Тина Кароль, теперь вы. Мы вас очень любим!"
- "Вы будете в следующем сезоне?"