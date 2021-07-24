В Токио началась ожесточенная борьба за медали на Олимпиаде-2020. Украинские спортсмены готовятся к соревнованиям и получают много слов поддержки от других украинцев. В частности от знаменитостей.

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The Hardkiss поддержали украинцев на Олимпиаде-2020

Олимпийские игры стали одним из самых ожидаемых событий года. Юлия Санина вместе со своим коллективом The Hardkiss в день открытия соревнований поддержала спортсменов. Она обнародовала фотографию, на которой позировала с праздничной прической и макияжем, а из одежды выбрала символическую сине-желтую футболку с надписью Ukraine. Возле нее также были коллеги из группы, которые искренне улыбались.

Уже сегодня! Открытие летней Олимпиады! В этом году 157 спортсменов будут представлять Украину в Токио. Желаем им настроения и побед! Гордимся вами! Вы крутые!

– написала Юлия под фото.



The Hardkiss поддержали Украину на Олимпиаде-2020 / Фото из инстаграма Юлии Саниной

В комментариях под публикацией подписчики Саниной выражают поддержку украинским спортсменам и желают им побед.

"Болеем за наших!"

"Самые лучшие!"

"Украина – вперед! Мы с вами!"

"Вперед, родные!"

"Желаю побед нашим спортсменам!"

Однако некоторые пользователи сети обратили внимание на то, что поддержку украинцев Юлия выразила на русском языке. Это вызывает возмущение.

"Почему о представительстве Украины написано на русском языке?"

Также один из подписчиков Саниной перевел ее сообщение и написал его в комментариях на украинском. Таким образом он показал, как можно было написать те же слова, только на родном языке.



Комментарий под сообщением Юлии Саниной / Скриншот инстаграм-страницы певицы