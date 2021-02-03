Популярная украинская певица Юлия Санина обнародовала новое фото. Под ним она поделилась мыслями о жизни артиста во время пандемии. Звезда призналась, что ей не хватает настоящих концертов.

Источник: инстаграм Юлии Саниной

Популярная певица, фронтвумен группы The Hardkiss, Юлия Санина часто делится с поклонниками мыслями на разные темы и публикует новые фото.

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Фото Юлии Саниной

Звезда показала новую фотографию в стильном образе. Она сделала селфи в синем свитере с гольфом и сине-белым пуховиком с принтом. Волосы Юлия Санина уложила волнами и завязала в два хвоста. Хороший look певицы завершил роскошный макияж. Веки она накрасила темными тенями в стиле smokey eyes, а губы подчеркнула бежевой помадой.

Пост Юлии Саниной

В подписи к фото певица поделилась мыслями о жизни артистов во время пандемии. Она призналась, что сейчас музыканты обычно работают на студии и находятся на съемках.

Ты продолжаешь вкладывать бешеное количество мыслей, энергии, времени, финансов, не ожидая ничего взамен. Ведь никакие лайки и комментарии не способны заменить живое концертное общение, глаза в глаза. Когда ты четко видишь, понравилась песня или нет, получилось ли зацепить. Когда ты видишь и слышишь публику, понимаешь "кому и зачем",

– рассказала Юлия Санина.

Лидер The Hardkiss добавила, что очень сильно ждет свой концерт. "Концертное движение понемногу начинает оживать, уже коллеги объявили весенние и осенние туры. И я верю, что скоро здравый смысл победит и нашей индустрии дадут дышать так же, как и другим", – подытожила Юлия Санина.