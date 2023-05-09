Солистка The Hardkiss стала первой украинской артисткой, которую мы увидели в прямом эфире песенного конкурса. Она покорила не только безупречным выступлением, но и роскошным внешним видом.

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Роскошный look Саниной на Евровидении-2023

Исполнительница вышла на сцену в роскошном черном кожаном платье без рукавов. Изюминкой наряда стало изображение огня, что придало образу еще больше дерзости. Благодаря оригинальным перчаткам и обнаженным плечам Санина выглядела очень соблазнительно.

Такой аутфит дополнила стильная прическа с мокрым эффектом и вечерний макияж с акцентом на глазах. Не осталась Санина и без стильных аксессуаров.

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Отметим, Юлия Санина – не единственная украинская певица, которая выступит в прямых эфирах Евровидения. Полный список звезд, которых увидим на сцене песенного конкурса – узнайте по ссылке.