Евровидение-2023 проходит в Ливерпуле, на арене M&S Bank Arena, передает 24 Канал. Напомним, что первый полуфинал уже прошел, какие участники попали в финал – читайте в статье.

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Участники Евровидения-2023 уже готовятся к выходам на главную сцену. Кого и в каком порядке зрители увидят во втором полуфинале – узнайте дальше.

Порядок выступления участники во втором полуфинале Евровидения-2023:

  1. Дания: Reiley – Breaking My Heart
  2. Армения: Brunette – Future Lover
  3. Румыния: Theodor Andrei – DGT (Off and On)
  4. Эстония: Alika – Bridges
  5. Бельгия: Gustaph – Because Of You
  6. Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
  7. Исландия: Diljá – Power
  8. Греция: Victor Vernicos – What They Say
  9. Польша: Blanka – Solo
  10. Словения: Joker Out – Carpe Diem
  11. Грузия: Iru – Echo
  12. Сан-Марино: Пикет Jacks – Like An Animal
  13. Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
  14. Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
  15. Литва: Monika Linkyte – Stay
  16. Австралия: Voyager – Promise


Порядок выступлений в первом полуфинале / Фото Евровидение

Первый полуфинал Евровидения прошел 9 мая, а второй начнется 11 мая в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире из Ливерпуля мы увидим выступления 16 участников. Где и когда смотреть Евровидение-2023 – ищите здесь.