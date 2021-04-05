5 выпуск 11 сезона "Холостяка" поразил откровенностью. Михаил Заливако признался Джессике, что уже испытывает чувства к ней. Она стала первой девушкой на проекте, которая услышал эти слова, и подчеркнула, что это только начало их совместной истории.

Джессика является одной из участниц, использующих каждый момент, чтобы покорить сердце главного холостяка страны. Она поражает Михаила женственностью и изысканностью, всегда отличается от других.

Интересно Джессика и Катя из "Холостяка-11" ответили на критику их дружбы на проекте

В 5 выпуске "Холостяка" девушки отправились во Львов. Джессике и еще одной участнице – Екатерине выпала возможность самостоятельно организовать свидание и провести время с Михаилом так, как они того хотят. Поэтому трое отправились в СПА.

Начало истории Джессики и "Холостяка"

На личной странице в инстаграме девушка опубликовала пост, в котором рассказала, что это свидание стало началом ее истории с Михаилом. На церемонии роз Заливако признался, что испытывает чувства к Джессике, чем ошеломил не только ее, но и конкуренток.

Для меня очень важно, чтобы мужчина первым проявлял инициативу и говорил о своих чувствах. Идя на проект, я понимала, что там все не так, как в реальной жизни. Но, когда он первый признался мне, то была удивлена. Это было очень мужественно,

– поделилась Джессика из "Холостяка-11".

Групповое свидание участница хотела именно в СПА, потому что была уверена, что там сможет расслабиться. Джессика предложила Михаилу сделать массаж, потому что так они смогли побыть вдвоем.

Много общались, улыбались, больше узнали друг о друге. Эти несколько минут были очень романтичными,

– призналась закарпатская красавица.

"Когда он предложил сделать массаж мне, я была поражена его навыками. Между нами промелькнула искра, но я понимала, что групповое свидание – это не то место, где стоит развивать нашу историю дальше. Думаю, что он обязательно захочет узнать меня еще лучше", – добавила Джессика.