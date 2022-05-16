Это только начало, – солист Kalush Orchestra после победы празднует день рождения

14 мая группа Kalush Orchestra праздновала победу на Евровидении-2022, а 16 мая коллектив отмечает день рождения солиста. Олегу Псюку исполняется 28 лет.

Сейчас группа Kalush Orchestra в пути из Турина в Украину. На время Евровидения у коллектива было разрешение на временный выезд. Уже 17 мая музыканты должны быть в Украине. Потому день рождения Олега отмечают в пути домой.

Интересно Участники Евровидения-2022 перепели "Stefania": трогательные видео в поддержку Украины

Солист Kalush Orchestra празднует 28-летие

В инстаграмме Олег Псюк опубликовал сообщение по случаю дня рождения. Он рассказал, что 16 мая ему исполняется 28 лет. Он уже выполнил многие цели и задачи.

В течение жизни я менялся, менялись взгляды и приоритеты, но всегда были и есть со мной несколько качеств, которые я никогда не изменил бы: трудолюбие, любопытство и захваченность во всем. Спасибо, что вы всегда со мной. Это только начало,

– написал вокалист.



Олег Псюк празднует 28-летие / Фото из инстаграмма Kalush Orchestra

В комментариях поклонники Kalush Orchestra оставляют слова благодарности и поздравления Олегу. Самое важное пожелание, которое сейчас на устах каждого украинца – мирное небо над головой.

"Приветствую тебя, наш победитель! Будь счастлив, здоров, пусть все мечты сбываются! Мирного неба нам всем над головой!"

"Искренние поздравления! Вся Украина гордится тобой!"

"С днем ​​рождения! Наша гордость!"

"Поздравляем! Это только начало! Вперед к новым свершениям!"

"С днем ​​рождения! Крепкого здоровья и мирного неба над головой!"

"С днем ​​рождения! Прежде всего благодарю за столь необходимую победу для нашего народа, которая стала только началом для всех нас. Развивайся дальше! Ты крут и вся Украина в этом убедилась!"

Kalush Orchestra на Евровидении-2022