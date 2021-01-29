Бывшая жена Дэна Гейхерста, нынешнего мужа Памелы Андерсон, обвинила звезду в разрушении ее семьи. Она заявила, что Дэн не работал у Памелы охранником.

Источник: New York Post

Недавно всеми изданиями разлетелась новость о тайном бракосочетании знаменитой Памелы Андерсон с ее телохранителем Дэном Гейхерстом. Бывшая жена мужчины не воздержалась от комментария.

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Экс-супруга Дэна Гейхерста о романе Памелы

Кэри рассказала, что была замужем за Дэном Гейхерстом около 5 лет. В браке у них родилось 2 детей. О романе мужа и актрисы она узнала не сразу.

Мои пятилетние отношения, в которые были втянуты дети, закончились из-за романа Пэм и Дэна. Печально, что люди приветствуют их, когда это началось с обмана,

– призналась женщина.

Кэри добавила, что отношения между Дэном и Памелой начались не с самого начала. Она отметила, что Гейхерст не был охранником звезды, а рабочим на участке в деревне Ледисмит. По словам бывшей мужчины, в 2019 году он даже жаловался на требовательную и "сумасшедшую" Андерсон.

Но впоследствии, в марте 2020 года, Дэн каждый раз больше времени проводил вне дома. Он отрицал роман с Памелой, но впоследствии рассказал, что "переступил черту". "Мы все были совершенно ошеломлены этим, нам было так тяжело", – призналась Кэри.

Через некоторое время Гейхерст извинился перед женой и сказал, что ему нужно время на размышления и то, чтобы разобраться в себе. По словам Кэри, в тот момент пути назад уже не было.

Он сказал: "Кэри, Я люблю тебя. Я не знаю, что сейчас происходит. Я не в ладах с головой",

– поделилась женщина.

В июле прошлого года пара начала жить вместе. Кэри отметила, что у них дома настоящий беспорядок, а Дэн дважды разбил ее лодку и трижды – автомобиль.

О свадьбе Кэри узнала не от бывшего мужа, а от громких заголовков в прессе. Единственная, кто знала о женитьбе Дэна заранее – его мать. Однако мужчина позвонил ей всего лишь за день до праздника и не приглашал ее на торжество.

Свадьба Памелы Андерсон и Дэна Гейхерста / Фото из соцсетей

Что известно о свадьбе Памелы и Дэна

По словам актрисы, Памела и Дэн тайно поженились в Сочельник. Церемония состоялась в ее родном селе Ледисмит. Пара придерживалась традиций: обменялись супружескими обетами под звук барабанов. Свадьба состоялась тайно, без друзей и родных.