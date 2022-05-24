Это не ко времени, – Позитив о том, как зарабатывают артисты во время войны
Источник:"Утро с Украиной"
Украинский исполнитель Позитив рассказал, есть ли у артистов во время войны заработок. Сам рэпер признался, что живет на отложенные деньги.
Украинский исполнитель Позитив признался, есть ли сегодня у артистов гонорары. Он поделился, что живет во время войны.
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Позитив о заработке артистов
Рэпер рассказал, что все средства, получаемые артистами, отдаются на нужды военных или гуманитарную помощь. В то время как разговоры о гонорарах и заработке, по его мнению, сегодня не время.
Я точно знаю, что сейчас у артистов очень тяжело с гонорарами. И действительно все средства, которые они там принимают, это точно не для артистов. Сейчас это действительно идет на ВСУ или куда они там их собирают. Я точно знаю, что сейчас артисты у нас все трудятся бесплатно. Это правильно, пока это не ко времени,
– признался Позитив.
Муж добавил, что живет на средства "финансовой подушки", которую накопил за время карьеры: "Я только трачу сейчас деньги и точно не зарабатываю, но я понимаю, что сейчас многие тоже в таком состоянии. Есть моменты, которые надо пережить и сейчас мы так и делаем".
Что другие звезды говорят о заработке
- Ирина Горова подтвердила, что украинские звезды сегодня работают за "еду и идею". Поскольку организаторы выступлений или концертов максимально могут заплатить за проезд и райдер знаменитости.
- Шоумен Юрий Горбунов признавался, что не имеет заработка. Он проводит мероприятия для украинцев, а также занимается волонтерством. Телеведущий рассказывал, что "каждый раз труднее доставать деньги" на определенные нужды.
- Доход телеведущего Игоря Кондратюка сегодня – это пенсия. Сейчас у него нет работы, а потому только тратит деньги на поддержку Украины: "Сейчас не на чем зарабатывать. Я с 14 марта вышел на пенсию. В это трудно поверить, и я не хочу в это верить. Когда тебе за 60 лет, немножко медленнее течет время и совесть затупляется. Жена за стеной говорит: тебе нужно зарабатывать, нужно что-нибудь делать".