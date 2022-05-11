Украинский исполнитель Позитив с начала войны запустил с друзьями инициативу "Дети-Детям". Он рассказал журналистам 24 канала, как пришла эта идея и как проект развивается сейчас.

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Инициатива Позитива "Дети-Детям"

Рэпер рассказал, что идея проекта была импровизацией. Их вдохновило одно из заведений в Каменце-Подольске, где местные дети приносили игрушки для переселенцев.

"Когда мы приехали в Каменец-Подольский, сразу связались с местными волонтерами, военной администрацией, чтобы узнать, как можем помочь на месте. Также посетили одно местное заведение, где готовят еду для терробороны, ВСУ, волонтеров, переселенцев. В углу комнаты увидели детские игрушки. Нам сказали, что это местные дети приносят свои игрушки для детей-переселенцев, которых здесь очень много. Так и вдохновились на такую инициативу. Тогда сразу подумали, как это масштабировать", - поделился исполнитель.

На следующий день вместе с волонтерами и другими артистами, которые в городе, собрали семьи переселенцев и устроили для них праздник. Были танцевальные мастер-классы, развлекательные программы, аниматоры, работали психологи. Эмоции переполняли. Дети, пережившие ужасы войны, снова смогли почувствовать себя детьми. Хотя бы на несколько часов мы смогли вернуть им детство,

– признался Позитив.

Но на этом артист не остановился и понял, что нужно идти дальше. Он контактировал с администрациями других городов, волонтерами, соцслужбами, детскими секциями, ресторанами.

"Очень благодарен, что ни разу нам никто не отказал, не попросил гонорар или какую-либо рекламу. Спасибо всем, кто участвовал и будет в дальнейшем. Конечно, хочется приобщать к этой инициативе всех небезразличных, фонды, спонсоров, но пока все получается своими силами , потому что наши люди самые лучшие", – добавил он.

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