Многие украинцы после начала войны потеряли стабильный заработок, а то и вовсе остались без доходов. Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк рассказал, зарабатывает ли он.

К слову Я бы хотел, чтобы 1 сентября дети пошли в школу, – Кондратюк предположил, как долго может быть война

Зарабатывает ли сейчас Игорь Кондратюк

Ведущий признался, что больше тратит деньги, чем зарабатывает. Он поделился, что сам организовывал сбор средств.

"Я сейчас только трачу на волонтерские истории, которые мне постоянно люди сбрасывают. Не вижу возможности не тратить. Я никогда не волонтерил, в смысле сам не собирал средства, но пришлось собрать деньги на так называемые "бандеромобили". Люди за 7 часов набрасывали 205 – 2010 тысяч легко. При том, что есть те, кто переслал 18 гривен и сказали: извините. Вы не извиняйтесь, здесь история о том, кто сколько может", – заметил Игорь Кондратюк.

Также продюсер признался, что вышел на пенсию по возрасту.

Сейчас не на чем зарабатывать. Я с 14 марта вышел на пенсию. В это трудно поверить, и я не хочу в это верить. Когда тебе за 60 лет, немного медленнее течет время и совесть затупляется. Жена за стеной говорит: тебе нужно зарабатывать, нужно что-то делать,

– поделился Кондратюк.

Полное интервью Игоря Кондратюка: смотрите видео онлайн

Напомним, во время войны Игорь Кондратюк переселился во Львов. Он не арендует жилье, а поселился в одной из фирм, отдавших свои помещения для переселенцев.