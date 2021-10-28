"Это настоящая головная боль": "Аквамен" Джейсон Момоа заболел коронавирусом

Во время съемок фильма "Аквамен-2" американский актер Джейсон Момоа заразился коронавирусом. Создатели ленты волнуются за других членов команды.

Похоже, вспышка COVID-19 началась не только в Украине. О заболевании известил еще одна знаменитость – актер и звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа.

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Джейсон Момоа заболел коронавирусом

Положительный тест актер получил на протяжении съемок фильма "Аквамен-2". Из-за этого работа над лентой остановилась.

Создатели "Аквамена-2" волнуются из-за того, не заразились ли коронавирусом другие актеры и члены команды. Для них также важно, чтобы Джейсон как можно быстрее вернулся на съемочную площадку. Как пишут в СМИ, Момоа находится на самоизоляции и чувствует себя нормально.

Это настоящая головная боль для режиссеров фильма, которые теперь озабочены тем, что им придется отложить свой плотный график съемок. Все желают ему скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут его возвращения на площадку,

– пишет издание.



Джейсон Момоа / Фото из инстаграма актера

Ранее Джейсон Момоа сообщал, что любит свою работу, однако 2 часть "Аквамена" дается ему гораздо труднее.

"Я старею. Я повредил глаза. У меня там что-то вроде порезанного, а потом мне нужно сделать операцию, у меня грыжа, у меня вырваны ребра. Меня просто бьют", – рассказывал звезда.

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