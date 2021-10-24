30-летний мужчина заявил, что после того, как получил результат теста на COVID-19, он ушел на вынужденную самоизоляцию. Впрочем, перед выходом нового альбома, в который будут включены его ранее выпущенные хиты Shivers и Bad Habits, он продолжит давать интервью онлайн.

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Эй, народ. Небольшое примечание, чтобы сообщить вам, что у меня, к сожалению, положительный результат на COVID-19, поэтому теперь я изолируюсь и следую правительственным указаниям. Это означает, что я сейчас не в состоянии выполнять какие-либо личные обязательства, поэтому я буду проводить столько запланированных собеседований/выступлений, сколько смогу, у себя дома. Извиняюсь у всех, кого я подвел. Будьте в безопасности. Всех целую,

– написал Эд Ширан в сети.

На следующей неделе Эд должен присоединиться к Зейн Лоу из Apple Music вживую, чтобы сыграть новые песни из своего нового студийного альбома и ответить на вопросы фанатов. А вот на прошлой неделе он выступил в Лондоне в рамках церемонии вручения награды Earthshot Prize, организованной герцогом и герцогиней Кембриджскими. Поэтому, возможно, герцоги тоже отправятся на временную изоляцию.

Что известно о новом альбоме Эда Ширана

Отметим, что премьера долгожданного четвертого альбома Эда под названием " = " (на английском произносится equals, а на украинском – "икволз") состоится 29 октября. Сейчас известно список его будущих композиций:

Tides Shivers First Times B ad Habits Overpass Graffiti The Joker and the Queen Leave Your Life Collide 2step Stop the Rain Love in Slow Motion Visiting Hours Sandman Be Right Now

Ранее Эд рассказывал, что в новом альбоме подчеркивает изменения в личной жизни: брак, рождение дочери и некоторые потери, которые ему пришлось пережить, сообщают в Metro:

"Моя жизнь сильно изменилась за последние несколько лет, я женился, стал отцом, пережил потерю, и я размышляю над этими темами на протяжении всего альбома. Я рассматриваю это как свой рекорд по достижению совершеннолетия и не могу дождаться, чтобы поделиться с вами этой следующей главой".