Это формальность, – Монатик рассказал, почему так быстро разорвал контракт с Lida Lee и NiNO
Источник:"Светская жизнь"
Украинский мультиартист Монатик летом разорвал контракт с артистками Lida Lee и NiNO, которых продюсировал почти год. Певец признался, что решил больше не забирать их личный путь как звезд.
Монатик подписывал контракт с молодыми артистками Lida Lee и NiNO на 10 лет. Однако уже через год он отказался от сотрудничества не высказавшись о причинах такого решения.
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Монатик о прекращении продюсирования
Мультиартист рассказал, что мог разорвать этот контракт в любое время. В июле он якобы решил, что надо дать девушкам развиваться самостоятельно.
Контракт – это формальность, которой ты себя подстраховываешь. В этом контракте говорилось, что я со своей стороны могу когда-либо его разорвать без отступных. Я понял, что я у них забираю их личный путь. Я оставил им песни, костюмы, клипы – все у них,
– поделился Монатик.
Знаменитость добавил, что расторжение контракта не означало прекращение дружеских отношений между ним и экс-подопечными. К тому же он не забирал у певиц имена, песни или клипы, как практикуют другие продюсеры. Монатик до сих пор общается и поддерживает и Lida Lee, и NiNO.
Монатик с экс-подопечными / Фото с инстаграма Монатика
Сейчас Монатик не хочет заниматься продюсированием. Однако не против поддерживать молодых и перспективных артистов: "Вот сейчас есть одна артистка, я думаю о дуэте с ней. Возможно, это ей увеличит аудиторию. А именно продюсировать пока не хочу".
Что известно о разрыве между Монатик и подопечными
- 16 июля Монатик объявил, что Lida Lee и NiNO – первые выпускницы Monatik Corporation. Он заявил, что девушки могут выступать как самостоятельные певицы.
- Впоследствии артист объяснил, что отношения между ним как продюсером и подопечными стали "сложными". Ведь контракт их ограничивает и не дает желаемой свободы.
- Lida Lee признала, что продюсерская поддержка, по ее мнению, завершилась слишком рано. Однако она отметила, что команда Монатика разорвала договор не из-за конфликтов, а только из добрых намерений.