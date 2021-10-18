Это формальность, – Монатик рассказал, почему так быстро разорвал контракт с Lida Lee и NiNO

Украинский мультиартист Монатик летом разорвал контракт с артистками Lida Lee и NiNO, которых продюсировал почти год. Певец признался, что решил больше не забирать их личный путь как звезд.

Монатик подписывал контракт с молодыми артистками Lida Lee и NiNO на 10 лет. Однако уже через год он отказался от сотрудничества не высказавшись о причинах такого решения.

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Монатик о прекращении продюсирования

Мультиартист рассказал, что мог разорвать этот контракт в любое время. В июле он якобы решил, что надо дать девушкам развиваться самостоятельно.

Контракт – это формальность, которой ты себя подстраховываешь. В этом контракте говорилось, что я со своей стороны могу когда-либо его разорвать без отступных. Я понял, что я у них забираю их личный путь. Я оставил им песни, костюмы, клипы – все у них,

– поделился Монатик.

Знаменитость добавил, что расторжение контракта не означало прекращение дружеских отношений между ним и экс-подопечными. К тому же он не забирал у певиц имена, песни или клипы, как практикуют другие продюсеры. Монатик до сих пор общается и поддерживает и Lida Lee, и NiNO.



Монатик с экс-подопечными / Фото с инстаграма Монатика

Сейчас Монатик не хочет заниматься продюсированием. Однако не против поддерживать молодых и перспективных артистов: "Вот сейчас есть одна артистка, я думаю о дуэте с ней. Возможно, это ей увеличит аудиторию. А именно продюсировать пока не хочу".

Что известно о разрыве между Монатик и подопечными