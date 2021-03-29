Это было моей привычкой, – Сергей Бабкин объяснил, почему изменил жене со ста женщинами
Две недели назад Снежана Бабкина рассказала, что за первые три года брака Сергей изменил ей со ста женщинами. Она сумела простить любимому, и с тех пор их союз изменился. Сам певец объяснил, что изменял, ведь привык так жить.
Источник:"Обозреватель"
Брак с актрисой Снежаной стал вторым для Сергея Бабкина. Первую жену он не любил. Причиной узаконивания отношений была неожиданная беременность женщины, как рассказывал музыкант для "ЖИЛ". Они были женаты всего год, и за это время артист крутил романы с другими. По словам Бабкина, изменять – стало его привычкой.
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Почему Сергей Бабкин изменил жене
Певец не скрывает, что был неверным в браке со Снежаной и продолжил идти этим путем даже после венчания и свадьбы. Ему не хватило силы воли, чтобы измениться самому, поэтому в этом помогла жена.
Это было моей привычкой. Я так жил до. И потом погнал по инерции, потому что менять привычку – это казалось страшно. Чтобы изменить привычную жизнь, нужно иметь огромную смелость, а в этом мне помогла Снежана,
– отметил Сергей Бабкин.
После признания об изменах со ста женщинами как Снежана, так и Сергей старательно работали над собой и изменили свои взгляды, убеждения, привычки. Артист уверяет, что именно жена указала ему правильный путь.
"Она – мой ангел, мой маяк! Я кардинально изменил свою жизнь, и это мой бесценный опыт. Теперь я имею право говорить об этом", – поделился музыкант.
Как Сергей Бабкин реагирует на критику в сети
Супруги давно поняли, что готовы рассказать о пережитых изменах и понемногу говорили о них в различных интервью. Однако после признания на пару обрушился шквал критики в сети. Если Снежана ответила на обвинения и посоветовала хейтерам следить за своей жизнью, а не чужой, то Сергею Бабкину безразлично, как к правде отнеслась публика. Главное для него – честность и открытость со своим зрителем.
"Самое главное, что этой правдой мы дали понять людям, что любые трудности – это рост. Любую боль можно трансформировать и забрать с нее энергию для своего роста и развития", – уверен музыкант.
Добавим, на днях Сергей Бабкин выпустил песню "Вона знає", которую посвятил жене. Снежану он в очередной раз назвал своей музой.
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