Две недели назад Снежана Бабкина рассказала, что за первые три года брака Сергей изменил ей со ста женщинами. Она сумела простить любимому, и с тех пор их союз изменился. Сам певец объяснил, что изменял, ведь привык так жить.

Брак с актрисой Снежаной стал вторым для Сергея Бабкина. Первую жену он не любил. Причиной узаконивания отношений была неожиданная беременность женщины, как рассказывал музыкант для "ЖИЛ". Они были женаты всего год, и за это время артист крутил романы с другими. По словам Бабкина, изменять – стало его привычкой.

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Почему Сергей Бабкин изменил жене

Певец не скрывает, что был неверным в браке со Снежаной и продолжил идти этим путем даже после венчания и свадьбы. Ему не хватило силы воли, чтобы измениться самому, поэтому в этом помогла жена.

Это было моей привычкой. Я так жил до. И потом погнал по инерции, потому что менять привычку – это казалось страшно. Чтобы изменить привычную жизнь, нужно иметь огромную смелость, а в этом мне помогла Снежана,

– отметил Сергей Бабкин.

После признания об изменах со ста женщинами как Снежана, так и Сергей старательно работали над собой и изменили свои взгляды, убеждения, привычки. Артист уверяет, что именно жена указала ему правильный путь.

"Она – мой ангел, мой маяк! Я кардинально изменил свою жизнь, и это мой бесценный опыт. Теперь я имею право говорить об этом", – поделился музыкант.

Как Сергей Бабкин реагирует на критику в сети

Супруги давно поняли, что готовы рассказать о пережитых изменах и понемногу говорили о них в различных интервью. Однако после признания на пару обрушился шквал критики в сети. Если Снежана ответила на обвинения и посоветовала хейтерам следить за своей жизнью, а не чужой, то Сергею Бабкину безразлично, как к правде отнеслась публика. Главное для него – честность и открытость со своим зрителем.

"Самое главное, что этой правдой мы дали понять людям, что любые трудности – это рост. Любую боль можно трансформировать и забрать с нее энергию для своего роста и развития", – уверен музыкант.

Добавим, на днях Сергей Бабкин выпустил песню "Вона знає", которую посвятил жене. Снежану он в очередной раз назвал своей музой.