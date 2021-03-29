Два тижні тому Сніжана Бабкіна розповіла, що за перші три роки шлюбу Сергій зрадив її зі ста жінками. Вона зуміла пробачити коханому, й відтоді їхній союз змінився. Сам співак пояснив, що зраджував, адже звик так жити.

Шлюб з акторкою Сніжаною став другим для Сергія Бабкіна. Першу дружину він не кохав. Причиною узаконення стосунків була неочікувана вагітність жінки, як розповідав музикант для "ЖВЛ". Вони були одружені всього рік, і за цей час артист крутив романи з іншими. За словами Бабкіна, зраджувати – стало його звичкою.

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Чому Сергій Бабкін зрадив дружину

Співак не приховує, що був невірним до шлюбу зі Сніжаною і продовжив йти цим шляхом навіть після вінчання і весілля. Йому забракло сили волі, щоб змінитися самому, тому в цьому допомогла дружина.

Це було моєю звичкою. Я так жив до. І потім погнав по інерції, тому що міняти звичку – це здавалося страшно. Щоб змінити звичне життя, треба мати величезну сміливість, а в цьому мені допомогла Сніжана,

– наголосив Сергій Бабкін.

Після зізнання про зради зі ста жінками як Сніжана, так і Сергій старанно працювали над собою та змінили свої погляди, переконання, звички. Артист запевняє, що саме дружина вказала йому правильний шлях.

"Вона – мій ангел, мій маяк! Я кардинально змінив своє життя, і це мій безцінний досвід. Тепер я маю право говорити про це", – поділився музикант.

Як Сергій Бабкін реагує на критику в мережі

Подружжя давно зрозуміло, що готове розповісти про пережиті зради й потроху говорило про них в різних інтерв'ю. Проте після зізнання на пару звалився шквал критики в мережі. Якщо Сніжана відповіла на звинувачення і порадила хейтерам слідкувати за своїм життям, а не чужим, то Сергію Бабкіну байдуже, як до правди поставилася публіка. Головне для нього – чесність і відкритість зі своїм глядачем.

"Найголовніше, що цією правдою ми дали зрозуміти людям, що будь-які труднощі – це зростання. Будь-який біль можна трансформувати й забрати з нього енергію для свого зростання й розвитку", – впевнений музикант.

Додамо, днями Сергій Бабкін випустив пісню "Вона знає", яку присвятив дружині. Сніжану він вкотре назвав своєю музою.