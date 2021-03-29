Це було моєю звичкою, – Сергій Бабкін пояснив, чому зрадив дружину зі ста жінками
Два тижні тому Сніжана Бабкіна розповіла, що за перші три роки шлюбу Сергій зрадив її зі ста жінками. Вона зуміла пробачити коханому, й відтоді їхній союз змінився. Сам співак пояснив, що зраджував, адже звик так жити.
Джерело:"Обозреватель"
Шлюб з акторкою Сніжаною став другим для Сергія Бабкіна. Першу дружину він не кохав. Причиною узаконення стосунків була неочікувана вагітність жінки, як розповідав музикант для "ЖВЛ". Вони були одружені всього рік, і за цей час артист крутив романи з іншими. За словами Бабкіна, зраджувати – стало його звичкою.
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Чому Сергій Бабкін зрадив дружину
Співак не приховує, що був невірним до шлюбу зі Сніжаною і продовжив йти цим шляхом навіть після вінчання і весілля. Йому забракло сили волі, щоб змінитися самому, тому в цьому допомогла дружина.
Це було моєю звичкою. Я так жив до. І потім погнав по інерції, тому що міняти звичку – це здавалося страшно. Щоб змінити звичне життя, треба мати величезну сміливість, а в цьому мені допомогла Сніжана,
– наголосив Сергій Бабкін.
Після зізнання про зради зі ста жінками як Сніжана, так і Сергій старанно працювали над собою та змінили свої погляди, переконання, звички. Артист запевняє, що саме дружина вказала йому правильний шлях.
"Вона – мій ангел, мій маяк! Я кардинально змінив своє життя, і це мій безцінний досвід. Тепер я маю право говорити про це", – поділився музикант.
Як Сергій Бабкін реагує на критику в мережі
Подружжя давно зрозуміло, що готове розповісти про пережиті зради й потроху говорило про них в різних інтерв'ю. Проте після зізнання на пару звалився шквал критики в мережі. Якщо Сніжана відповіла на звинувачення і порадила хейтерам слідкувати за своїм життям, а не чужим, то Сергію Бабкіну байдуже, як до правди поставилася публіка. Головне для нього – чесність і відкритість зі своїм глядачем.
"Найголовніше, що цією правдою ми дали зрозуміти людям, що будь-які труднощі – це зростання. Будь-який біль можна трансформувати й забрати з нього енергію для свого зростання й розвитку", – впевнений музикант.
Додамо, днями Сергій Бабкін випустив пісню "Вона знає", яку присвятив дружині. Сніжану він вкотре назвав своєю музою.
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