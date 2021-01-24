Пока проведение концертов невозможно из-за строгих карантинных ограничений, Ирина Федишин вспоминает, какими ее выступления были раньше. Певица опубликовала видео с масштабного шоу "Ти тільки мій", на котором свалилась с высоких каблуков прямо на сцене.

Если в повседневной жизни Ирина Федишин предпочитает комфортную одежду, то на сцене и на экране появляется в роскошных нарядах и на высоких каблуках, подчеркивая стройные длинные ножки. В гардеробе артистки несколько десятков пар обуви на шпильках. На одном из концертов именно из-за высоких каблуков она грохнулась прямо посреди номера. Видео певица распространила в инстаграм-профиле.

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Ирина Федишин свалилась с каблуков на сцене

Звезда призналась, что на сцене падала лишь один раз во время большого сольного концерта "Ти тільки мій" в родном Львове. Для выступления она выбрала розовый костюм со стразами, который состоял из коротких шорт и укороченного жакета, а образ довершила туфлями на платформе и высоком каблуке.

Из-за неправильных движений во время постановки Ирина Федишин потеряла равновесие и рухнула прямо на сцене перед сотнями зрителей. Певица быстро овладела собой и попросила о помощи танцовщика балета. Только сейчас она призналась, что каблуки действительно были высоковаты. Розовые туфли до сих пор есть в коллекции знаменитости, однако после курьеза на концерте она их не надевает.

Теперь я могу посмеяться вместе с вами, а тогда было не очень смешно. Конкретно на эту обувь я и теперь смотрю со страхом, хотя таких высоких каблуков у меня много. Но именно эти меня пугают. Видимо, психосоматика срабатывает,

– поделилась артистка.

Поклонники Ирины Федишин в комментариях подчеркнули, что с этим конфузом звезда справилась мастерски и в очередной раз доказала, что во время концертов поет вживую, а не под фонограмму: