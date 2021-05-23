Вокалист группы Måneskin Давид Дамиано, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торки зажгли сцену Евровидения-2021 в похожих нарядах. Участники группы предстали в красных откровенных костюмах с белой вышивкой в стиле 70-х от итальянского дома моды Etro.

Смотрите также Måneskin – Zitti e buoni: текст и перевод драйвовой песни победителя Евровидения-2021

У вокалиста Måneskin порвались штаны

Представители Италии чрезвычайно бурно отреагировали на новость о своей победе. Поэтому после того, как объявили главного лидера Евровидения, у солиста Давида Дамиано лопнули его штаны в паховой зоне.

Однако такой курьез нисколько не смутил музыканта. Он даже дорвал дизайнерский наряд.



У солиста Måneskin порвались брюки / Фото Getty Images

Реакция сети

В социальных сетях распространяются множество мемов и забавных фото относительно конфуза на Евровидении-2021.

"Так Италия выглядит из космоса";

"Ой, извините, два одинаковых фото выложила";

"Французы грызут локти... Тем временем Дамиано на пресс-конференции:";