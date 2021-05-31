30 мая состоялся концерт известной украинской группы Kozak System Kyiv Fan Fest. На выступлении группы произошел курьез, который, впрочем, не сказался на качестве концерта. Роликом поделился фронтмен Kozak System Иван Леньо.

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Лидер Kozak System упал с колонок

Иван Леньо во время выступления начал прыгать на акустической системе. Падал дождь, поэтому колонки были скользкие. Лидер Kozak System грохнулся с высоты.

Однако фронтмен группы почти сразу сориентировался и поднялся. Он вернулся на сцену и продолжил выступление.

Реакция сети

В комментариях поклонники не на шутку взволнованы из-за вероятной травмы артиста. Но он сам отметил, что все в порядке. Также поклонники пишут, что падение музыканта совсем не сказалось на качестве выступления.