30 мая состоялся концерт известной украинской группы Kozak System Kyiv Fan Fest. На выступлении группы произошел курьез, который, впрочем, не сказался на качестве концерта. Роликом поделился фронтмен Kozak System Иван Леньо.
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Лидер Kozak System упал с колонок
Иван Леньо во время выступления начал прыгать на акустической системе. Падал дождь, поэтому колонки были скользкие. Лидер Kozak System грохнулся с высоты.
Однако фронтмен группы почти сразу сориентировался и поднялся. Он вернулся на сцену и продолжил выступление.
Реакция сети
В комментариях поклонники не на шутку взволнованы из-за вероятной травмы артиста. Но он сам отметил, что все в порядке. Также поклонники пишут, что падение музыканта совсем не сказалось на качестве выступления.
- "Береги себя. Грохнулся сильно";
- "Главное, что в драйве, жив и здоров";
- "Надеюсь, с позвоночником все хорошо";
- "Ух, аж сердце екнуло";
- "Я на одну минуту отвернулась и не заметила этого момента, но ни по голосу, ни по настроению никаких изменений не заметила!!! Иван, Вы настоящий профи. Но берегите себя!!! Спасибо за выступление";
- "У меня чуть сердце не встало";
- "Ухх.. аж мурашки по коже";
- "Аж мне больно стало".