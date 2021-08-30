Для международного музыкального конкурса Djooky 25-летняя Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) написала англоязычную песню Cheers, которую оценили фанаты со всего мира. Они и вывели артистку на первое место, оставив позади представителей Уругвая и Пакистана.

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Поклонники воплотили мечту певицы. Как победительница Djooky она полетит на звукозаписывающую студию в США, где познакомится с музыкантами мирового уровня и обладателями Грэмми.

К слову, вместо поездки в США Jerry Heil может выбрать денежный приз – 20 тысяч долларов (более полумиллиона гривен).

Мы это сделали! Я победила! Каждой и каждому, кто голосовал, такой низкий поклон! Мы сила! Вы у меня очень мощные! Мои люди! Спасибо, что вы есть,

– эмоционально написала Jerry Heil.

Напомним, прогрессивная певица отказалась от продюсерских контрактов и готовится к переезду в США, в город Беркли. Jerry Heil собирает документы для обучения на композиторском отделении. Она мечтает оказаться среди талантливых музыкантов и продюсеров, чтобы в будущем писать саундтреки к фильмам.