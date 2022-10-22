Jerry Heil вернулась в Украину в день рождения и сделала фото с букетом хлопка

Украинская певица Jerry Heil впервые за долгое время вернулась в Киев, чтобы провести день рождения дома. Также звезда опубликовала фото с хлопком.

Украинская исполнительница Jerry Heil ездила с концертами в Европе, а затем улетела в США на обучение. Но на днях она приехала в Украину.

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Jerry Heil вернулась в Украину

Певица сообщила, что преодолела более 7 тысяч километров, чтобы вернуться домой. Это произошло в ее день рождения – 21 октября звезде исполнилось 27 лет.

Я в Киеве. Прошла более 7 000 км, но иначе провести свой день рождения не могла. Друзья скинулись на хлопок к моему 27-летию… Очень люблю пожелания! Основное уже захотела и задула, конечно,

– поделилась Jerry Heil.



Jerry Heil / Фото из инстаграма Jerry Heil

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