Беру паузу, – Jerry Heil на полгода остановила обучение за границей: в чем причина
Источник:Jerry Heil
Украинская певица Jerry Heil приостановила обучение в музыкальном колледже Беркли в США. Артистка сейчас работает над важным проектом, так что полгода не будет посещать пары.
Эту новость Яна Шемаева (настоящее имя певицы) сообщила 31 августа. Напомним, что певица учится в Беркли на специальности film scoring – это курс о создании музыки к кинофильмам.
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Jerry Heil решила принять участие в важном проекте в Украине, и приостановила обучение в музыкальном колледже США.
Я беру полугодовую паузу в Беркли, чтобы поработать над важнейшим проектом в Украине, который, верю, еще больше влюбит мир в нашу культуру,
– написала Яна.
Певица добавила, что, пока она будет в Украине, сможет провести несколько концертов для поклонников.
Добавим, что недавно Jerry Heil стала продюсером. В июле она объявила о создании нового музыкального лейбла NOVA MUSIC. Первой ее подчиненной стала артистка Vitaliia (Виталия Грицак), известная по песне "Чом тобі, вороже, не спиться".
Сколько стоит обучение в Беркли
- Летом 2022 года Jerry Heil отправилась на обучение в Беркли. Программа обучения рассчитана на четыре года. Стоимость обучения за семестр составляет 40 тысяч долларов, но певица получила грант на 10 тысяч долларов, поэтому должна платить 30 тысяч долларов.
- Ранее Яна рассказывала, что откладывала средства на обучение, но после начала войны купила папу машину, чтобы он работал. Поэтому на обучение исполнительница ссудила средства у друзей.
- Звезда увлечена обучением в Беркли. Она не скрывает, что учиться создавать музыку для фильмов было ее детской мечтой.