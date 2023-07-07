Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, рассказала первые детали в Инстаграмме. Артистка уверяет, что ее лейбл станет воплощением нового взгляда на шоу-бизнес, ведь один из главных его принципов – честность.

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Почему Jerry Heil решила стать продюсером

В соцсетях певица объяснила, что хочет помочь молодым музыкантам. По ее словам, когда-то она сама писала лейблам за сотрудничество, работала в музыкальных программах и сама писала аранжировку.

Она заставляла меня, интровертку, вылезать из норы и идти знакомиться с другими представителями индустрии, потому что знала, что моя мечта быть украинской музыканткой нового поколения. Она – это я, которая осознала, чего я хочу от этой жизни,

– написала Jerry Heil.

Яна добавила, что с началом полномасштабной войны поняла, что хочет быть полезной.

"Я хочу, чтобы на все те вещи, которые я перечислила, молодые музыканты не тратили драгоценное время, которое можно посвятить творчеству. Хочу чтобы не тратили годы на формирование резонирующей с их ценностями команды", – высказалась певица.

Кто стал первым подчиненным Nova Music

Первой артисткой лейбла Nova Music стола Vitalia. Напомним, что в 2022 году в соцсетях завирусилась ее юмористическая песня "Чом тобі, враже, не спиться". Об этом Jerry Heil рассказала в интервью Жене Яновичу.

Напомним, что сама Jerry Heil недавно сотрудничала с лейблом Enko, которые также занимаются такими артистами, как Kalush Orchestra, Alyona Alyona, Skofka и Kozak Siromaha. Похоже, они завершили свое сотрудничество.

К слову, певица ранее оценила выступление группы TVORCHI на Евровидении-2023. По ее словам, спели музыканты достойно. Кроме того, Jerry Heil рассекретила, планирует ли снова идти на Нацотбор в следующем году.