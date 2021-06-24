Владимир Дантес представил первый сольный альбом. На праздничный концерт он пригласил друзей. Одной из гостей, пришедших поддержать исполнителя, была Jerry Heil. Артистка привлекла внимание публики ярким аутфитом.

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Трендовый образ Jerry Heil

Перед концертом певица устроила фотосессию на улицах Киева. Она предстала перед камерой в платье неонового зеленого цвета. У платься были объемные короткие рукава и пышная юбка. Такой look артистка совместила с неординарной летней обувью и длинными белыми носками.

Из украшений ее образ дополняли многочисленные цветные цепочки, которые висели на шее. Волосы Jerry Heil уложила ровно и добавила яркого шарма с помощью шпилек. На лице сделала макияж с трендовыми цветными стрелками на веках.

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