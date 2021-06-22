Тина Кароль активно сотрудничает с различными брендами и радует поклонников интересными новинками. На личной странице в инстаграме исполнительница показала одежду, которую создала для поклонников.

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Коллаборация с украинским брендом одежды Dream Team посвящена новому альбому и всеукраинскому туру Тины Кароль – "Красиво". В линии комфортной одежды представлены тай-дай футболки, топы, шорты и юбки с глиттерным нанесением. Рисунки на каждом элементе одежды разные, что делает их неповторимыми и уникальными.

Стильный look Тины Кароль

На кадрах, которые звезда выложила в сети, она позирует босиком на территории собственного загородного поместья. Тина изображена в розовой тай-дай футболке и мини-юбке. Наряд подчеркнул спортивную фигуру Кароль, ее соблазнительные ножки.

Волосы знаменитость уложила ровно, а на лице сделала нежный макияж в нюдових тонах. Отметим, именно такой макияж является одним из элементов нового сценического образа певицы. Довершили look Тины минималистичные серьги.

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