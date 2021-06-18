Амбициозная исполнительница часто делится различными кадрами со своими подписчиками в инстаграме. В личном блоге она рассказывает обо всех событиях из жизни.

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Домашний look Jerry Heil

Исполнительница сделала несколько кадров на кухне квартиры. Это помещение Jerry Heil арендует в Киеве. Звезда позировала на камеру в серой футболке и голубых шортах с красным принтом. Поскольку шорты были короткими, то хорошо подчеркнули длинные стройные ноги знаменитости.

Домашний look Jerry Heil соединила с кроссовками на высокой подошве. Вероятно, так она отправилась на прогулку. Образ подходит не только для домашних дел, а и является прекрасным повседневным летним аутфитом.

Волосы певица заплела в две косички, оставив две пряди, которые падали на лицо. Jerry Heil довершила прическу белой кепкой. На лице она сделала неординарный макияж с розовыми тенями и черными стрелками на веках.



Домашний образ Jerry Heil / Фото из инстаграма Jerry Heil



​Домашний образ Jerry Heil / Фото из инстаграма Jerry Heil