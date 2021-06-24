Володимир Дантес презентував перший сольний альбом. На святковий концерт він запросив друзів. Однією з гостей, які прийшли підтримати виконавця, була Jerry Heil. Артистка привернула увагу публіки яскравим аутфітом.

Дивіться також Jerry Heil показала домашній образ у футболці та шортах: фото

Трендовий образ Jerry Heil

Перед концертом співачка влаштувала фотосесію на вулицях Києва. Вона постала перед камерою в сукні неонового зеленого кольору. Вбрання мало об'ємні короткі рукави та пишну спідницю. Такий look артистка поєднала з неординарним літнім взуттям і довгими білими шкарпетками.

Серед прикрас її образ доповнювали численні кольорові ланцюжки, які висіли на шиї. Волосся Jerry Heil вклала рівно і додала яскравого шарму за допомогою шпильок. На обличчі зробила макіяж з трендовими кольоровими стрілками на повіках.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Яскраві літні образи українських зірок