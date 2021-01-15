Скандал вокруг американского актера Арми Хаммера относительно его вероятного увлечения каннибализмом не утихает. После неоднозначных заявлений сторонников и бывшей девушки Джессика Чинчин Энрикес слухи подогрела еще одна бывшая девушка Кортни Вучекович.

С момента развода с женой Элизабет Чемберс после 10 лет брака Арми Хаммер встречался с тремя пассиями: Джессикой Чинчин Энрикес, Румер Уильямс и Кортни Вучекович. Последняя поделилась эксклюзивными подробностями их кратковременного романа, отношения в котором были не только странными и грубыми, но и эмоционально оскорбительными, сообщают в Page Six.

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Женщина также поделилась, что однажды во время разговора Арми Хаммер фантазировал о том, как бы он хотел зажарить ее части тела на барбекю. Это напомнило ей жуткий разговор с Ганнибалом Лектером.

Он сказал мне, что хочет сломать мое ребро на шашлык и съесть его. Черт побери, это было странно, но об этом больше никогда не вспомнишь,

– рассказала Кортни, добавив, что тогда не замечала странного поведения за мужчиной.

"Он говорит: "Я хочу откусить от тебя". Если бы у меня на руке был небольшой порез, он бы пососал или лизнул", – добавила девушка. "Ему нравится кожа на зубах".

30-летняя бывшая пассия Хаммера рассказала, что Арми Хаммер умеет обольщать женщин и из-за них часто попадают в ловушку.

Стоит добавить, что в сети недавно появились скриншоты переписки неизвестного пользователя House of Effie с Армии Хаммером, где тот просит "отрезать тебе палец на ноге и держать его при себе в кармане, чтобы у меня всегда была твоя часть". В другом письме, о котором мы упоминали ранее, он якобы назвал себя "стопроцентным каннибалом". Бывшая девушка Хаммера Джессика Чинчин Энрикес не рассказывала, были ли у нее подобные разговоры с бывшим любовником, но она верит в подлинность слов из переписок.