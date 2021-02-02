Секс-скандал с американским актером Арми Хаммером не стихает уже несколько недель. Экс-супруга Элизабет Чеймберс впервые обнародовала заявление и призналась, что очень многих вещей не знала о своем муже.

Источник: инстаграм Элизабет Чеймберс

А также телеведущая Чеймберс добавила, что все ее мысли и переживания вместе с жертвами экспериментов Хаммера, которого подозревают в БДСМ-захвате и каннибализме.

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Реакция экс-супруги Хаммера на скандал

Соответствующую публикацию Элизабет, которая только в прошлом году развелась с мужем после 10 лет брака, оставила на инстаграм-странице. Там она объяснила свою позицию под фотографией с очаровательными морскими пейзажами.

В течение нескольких недель я пыталась осознать все, что произошло. Я поражена, убита горем и опустошена. Если оставить в стороне разбитое сердце, я слушаю и буду продолжать слушать и изучать эти деликатные вопросы. Я не понимала, как много я не знала,

– написала Элизабет.

Чеймберс поддержала любую жертву нападения своего мужа и призвала всех, кто пережил эту боль, обращаться за помощью, ведь это необходимо для исцеления. Сейчас женщина уделяет все внимание своим детям от Арми Хаммера и собственному психическому здоровью.

Стоит напомнить, что пара была в браке 10 лет. За это время у них родились дочь Харпер и сын Форд. Несмотря на необъявление причины развода, женщина требовала в суде полной опеки над их детьми. Впрочем, Арми не устроили эти условия и он подал в суд встречное заявление о совместной опеке над потомками.

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