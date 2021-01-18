Голливудский актер Арми Хаммер подтвердил подлинность фото из его личного блога. Там он размещал кадры обнаженной женщины и тест на наркотики. Он извинился за то, что назвал женщину "Мисс Кайманы".

Скандал, разгоревшийся вокруг известного голливудского актера Арми Хаммера, не утихает. На днях сам актер подтвердил, что фото и видео из его закрытого блога – не подделка. Об этом он заявил в статье издания Cayman Compass.

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Арми Хаммер подвердил подлинность кадров из блога

Несколько дней назад в сети распространились фото и видео с тестами на наркотики, а также, где изображена женщина в белье, которое ждет Арми Хаммера в постели. Актер назвал ее "Мисс Кайманы".

В своем заявлении Арми Хаммер извинился за то, что назвал так женщину, и добавил, что он на самом деле не знает, кто такая "Мисс Кайманы".

Я хочу прояснить, что девушка из видео, украденного из моего личного блога, не "Мисс Кайманы". Я искренне прошу прощения за недоразумение, которое вызвала моя глупая попытка пошутить. Я не знаком с "Мисс Кайманы" и не имел в виду, что это была она,

- написал Арми Хаммер.

Стоит отметить, что перед этим председатель комитета конкурса "Мисс Каймановы острова Вселенная" обнародовал заявление о том, что организации известно о видео с присутствием практически обнаженной женщины.

"Комитет очень обеспокоен этим видео и хотел бы подтвердить, что женщина не является мисс Каймановы острова и не имеет отношения к конкурсу красоты", – сообщил председатель комитета конкурса.

Что известно о скандале с Арми Хаммером