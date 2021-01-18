Арми Хаммер подтвердил подлинность закрытого блога, где были фото обнаженной женщины
Голливудский актер Арми Хаммер подтвердил подлинность фото из его личного блога. Там он размещал кадры обнаженной женщины и тест на наркотики. Он извинился за то, что назвал женщину "Мисс Кайманы".
Скандал, разгоревшийся вокруг известного голливудского актера Арми Хаммера, не утихает. На днях сам актер подтвердил, что фото и видео из его закрытого блога – не подделка. Об этом он заявил в статье издания Cayman Compass.
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Арми Хаммер подвердил подлинность кадров из блога
Несколько дней назад в сети распространились фото и видео с тестами на наркотики, а также, где изображена женщина в белье, которое ждет Арми Хаммера в постели. Актер назвал ее "Мисс Кайманы".
В своем заявлении Арми Хаммер извинился за то, что назвал так женщину, и добавил, что он на самом деле не знает, кто такая "Мисс Кайманы".
Я хочу прояснить, что девушка из видео, украденного из моего личного блога, не "Мисс Кайманы". Я искренне прошу прощения за недоразумение, которое вызвала моя глупая попытка пошутить. Я не знаком с "Мисс Кайманы" и не имел в виду, что это была она,
- написал Арми Хаммер.
Стоит отметить, что перед этим председатель комитета конкурса "Мисс Каймановы острова Вселенная" обнародовал заявление о том, что организации известно о видео с присутствием практически обнаженной женщины.
"Комитет очень обеспокоен этим видео и хотел бы подтвердить, что женщина не является мисс Каймановы острова и не имеет отношения к конкурсу красоты", – сообщил председатель комитета конкурса.
Что известно о скандале с Арми Хаммером
- Около 12 января по сети разлетелась переписка голливудского актера с подписчицей. В нем он сказал девушке, что хочет съесть ее и выпить кровь. Арми Хаммера обвинили в каннибализме.
- Сам актер впоследствии назвал эти обвинения жалкими, но отказался от роли в фильме с Дженнифер Лопес.
- Позже еще одна девушка актера, Кортни Вучекович, рассказала о ее переписке. По словам девушки, Арми писал, что хочет сломать ее ребро, сделать из него шашлык и съесть его.
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