Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Госк, которая недавно впервые стала мамой, рассказала, как проходили роды. Знаменитость поделилась, что рожала дома под присмотром профессиональной акушерки.

Эльза Госк родила первенца и теперь делится с поклонниками тем, что происходило во время беременности и на родах. Девушка призналась, что дочь рожала дома. Также она рассказала о своих ощущениях, которые были во время родов.

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Эльза Госк о переезде и родах дома

Модель поделилась, что в начале беременности ей посоветовали посмотреть документальный фильм "Дело рождения". После просмотра Эльза и ее муж Том Дали получили совсем другое представление о том, что такое роды.

Госк обследовалась в одной из больниц Нью-Йорка, однако там не чувствовала духовной связи с малышом, которую искала. Поэтому приняла решение вместе с любимым переехать в Лос-Анджелес.

Мы нашли дом в Лос-Анджелесе и решили переехать через всю страну. Тогда я была на 7 месяце беременности. Мне не хотелось снова искать новую больницу, поэтому мы нашли замечательную акушерку, доулу и тренера по гипнозу,

– поделилась модель.

Эльза добавила, что решила рожать дома, не хотела покидать новый дом. Ее беременность была с низким уровнем риска, вместе со специалистами она составила план родов и рожала без лекарств дома, в воде. Врачи отмечают, что роды дома опасны для матери и ребенка, однако модель решилась на такой шаг.

Я всегда любила воду и чувствовала себя в ней хорошо. Каждый раз в жизни, когда мне было грустно, плохо, мне нужно было расслабиться, ванна была моим местом,

– рассказала в публикации Эльза.



Эльза Госк с мужем и дочкой / Фото из инстаграма Эльзы Госк

Как происходили роды Эльзы Госк

Супермодель поделилась, что ее роды начались за несколько дней до срока, который она ждала. Она не могла спать, мучилась со схватками. Все это время ей помогала доула. Тренер по гипнозу научил знаменитость правильно дышать. А вот рожала модель под присмотром профессиональной акушерки. Госк поделилась, что ей было очень тяжело, она пережила самую страшную боль в своей жизни.

Рождение – это противостояние с собой, своими страхами и сомнениями. Это самая страшная боль, которую я когда-либо испытывала. Это страх и темнота. В те моменты я чувствовала себя животным. Тогда отказалась от всякого понимания того, как должна выглядеть, что кто-то подумает обо мне. Я оставила свою гордость, приближалась к своему ребенку,

– рассказала Эльза Госк.

Модель вспомнила, что потуги длились 2 часа. После самого большого и продолжительного толчка, звука и ощущения, какого никогда раньше не было в ее жизни, Эльза почувствовала, как голова дочери вышла наружу: "Я была очень рада, почувствовала невероятное облегчение. Тогда чувствовала, что все кончено. Еще один толчок, и она родилась, уже лежала у меня на груди. Повсюду были кровь и жидкость, она какала на меня, искала еду. Я забыла сильнейшую боль в жизни, меня переполняли любовь, гордость, счастье. Разговаривала с ней, сказала, что горжусь".

Эльза поделилась, что дочь родилась в 7 часов утра. Тогда комната, в которой царила атмосфера страха и темнота, наполнилась светом, лучиками солнца.



Эльза Госк с дочкой / Фото из инстаграма Эльзы Госк