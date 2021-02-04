Американская модель Джиджи Хадид, которая недавно впервые стала мамой, снялась в стильной фотосессии для глянца Vogue. Также знаменитость дала откровенное интервью, в котором рассказала о материнстве и призналась, что во время родов, которые проходили дома, чувствовала самую сильную боль в жизни.

Источник: Vogue

После рождения дочери Джиджи Хадид не рассказывала подробностей личной жизни. Она не любит обнародовать такие темы и редко дает откровенные интервью. Но уже через 5 месяцев после того, как девушка стала мамой, она решилась на разговор с журналистами популярного издания Vogue.

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Съемка и интервью модели для глянца вызвали большой фурор в сети. Общественность активно обсуждает это. В частности, поклонников знаменитости интересуют ее откровения.

Джиджи Хадид о родах и материнстве

Во время разговора с журналистами Джиджи впервые рассказала о том, как проходили ее роды. Звезда призналась, что рожала дочь дома, в течение 14 часов. В это время возле нее был возлюбленный Зейн Малик, сестра Белла, мать, акушерка и ее помощник. Дочь модели родилась на семейном ранчо, расположенном в Пенсильвании. Там Хадид находилась на самоизоляции во время пандемии коронавируса, чтобы уберечься от инфицирования.

Я знала, что это будет самая сильная боль в моей жизни, но понимала, что нужно принять это и сказать себе: "Так оно и будет". Мне это очень помогло,

– поделилась Джиджи.

Хадид поделилась, что первым малютку взял на руки Зейн: "Я была очень истощена. Подняла глаза и увидела, что он держит ее. Это было так мило".



Джиджи Хадид в фотосессии для Vogue / Фото Vogue

Сначала, роды планировались в Нью-Йорке, однако Джиджи отказалась от этого. Из-за пандемии коронавируса в больницы посторонних не пускают, поэтому мама модели и ее возлюбленный не смогли бы быть рядом. Хадид хотела, чтобы в этот момент возле нее были самые родные, поэтому приняла решение рожать дома. Роды проходили под наблюдением медицинских работников.

Также звездная мамочка рассказала о жизни вне модельного бизнеса. Сейчас она большую часть времени уделяет дочери Хай, самостоятельно воспитывает ее.

"У меня есть ребенок, я лежу на кровати, смотрю на нее и спрашиваю саму себя: "Хорошо, что теперь? Что дальше?". Я задаю своим друзьям одинаковые вопросы, однако получаю разные ответы. Когда осознаю, что каждый все понимает по-своему, то также начинаю делать по-своему. Да, могу брать советы от них, однако всегда буду делать все немного по-другому. Это и есть мой путь. Это нормально", – поделилась своими мыслями известная модель.



Джиджи Хадид в фотосессии для Vogue / Фото Vogue