"Это отвратительно, он кобель": Эмили Ратажковски расстается с мужем из-за измен, – СМИ

18 июля 2022 , 13:42
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Источник:

Page Six

Брак американской модели Эмили Ратажковски трещит по швам. Она хочет уйти от мужа Себастьяна Бир-Маккларда, потому что тот якобы регулярно изменял ей. О предстоящем разводе звездной пары рассказал инсайдер.

Успешная модель и актриса Эмили Ратажковски готовится к официальному разводу. Она еще не подала документы в суд, но уже дефилирует Нью-Йорком без кольца. Ее семья распадается из-за измен продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.

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Муж Эмили Ратажковски изменял ей

Да, он изменил. Он серийный изменщик. Это отвратительно. Он кобель,
– заявил Page Six инсайдер, близкий к модели.

Сама Эмили Ратажковски пока не дает никаких комментариев и даже исчезла из инстаграма. Последний ее пост был опубликован 9 июля.

Эмили Ратажковски расстается с Себастьяном Бир-Макклардом / Фото с инстаграма модели

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Что известно о браке Эмили Ратажковски

  • За старшего на 10 лет Себастьяна Бир-Маккларда Эмили Ратажковски вышла замуж в феврале 2018 года. Через две недели после того, как рассказала о романе.
  • Их церемония прошла в Нью-Йорке в присутствии самых близких друзей. Вместо свадебного платья модель надела строгий костюм горчичного цвета от Zara и шляпку с французской вуалью.
  • В марте 2021 года у супругов родился сын Сильвестр. Звездные родители хотели, чтобы он сам избрал свой пол, когда ему исполнится 18 лет, но со временем все же стали называть малыша "сыном".
Автор: Марина Джура