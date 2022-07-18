Успешная модель и актриса Эмили Ратажковски готовится к официальному разводу. Она еще не подала документы в суд, но уже дефилирует Нью-Йорком без кольца. Ее семья распадается из-за измен продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.

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Муж Эмили Ратажковски изменял ей

Да, он изменил. Он серийный изменщик. Это отвратительно. Он кобель,

– заявил Page Six инсайдер, близкий к модели.

Сама Эмили Ратажковски пока не дает никаких комментариев и даже исчезла из инстаграма. Последний ее пост был опубликован 9 июля.

Эмили Ратажковски расстается с Себастьяном Бир-Макклардом / Фото с инстаграма модели

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Что известно о браке Эмили Ратажковски