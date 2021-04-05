29-летняя американская модель Эмили Ратаковски впервые после рождения сына вышла в свет. Звезда сходила в ресторан в очень откровенном наряде с глубоким декольте, в котором едва удержала грудь.

Секс-символ Эмили Ратаковски родила первенца 8 марта. Весь последний месяц она посвятила сыну Сильвестру Аполлону, а на пасхальные выходные нашла время для романтического свидания с мужем. Для выхода она выбрала пикантный образ.

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Модель надела то ли обтягивающее платье, то ли топ шоколадного цвета с экстремально глубоким декольте. Поскольку звезда кормит новорожденного малыша грудью, то ее бюст заметно увеличился и стал еще аппетитней. Эмили Ратаковски не стала надевать бюстгальтер, смело выпятив грудь на камеру.

Соблазнительный look красавица довершила золотой подвеской с надписью и массивными кольцами. Она не делала укладку, а лишь нанесла едва заметный макияж. Похоже, знаменитость позволила себе расслабиться, ведь устрицы она запивала коктейлем. "Мамин вечер", – лаконично прокомментировала Эмили Ратажковски.