29-річна американська модель Емілі Ратажковскі вперше після народження сина вийшла у світ. Зірка сходила в ресторан у дуже відвертому вбранні з глибоким декольте, в якому ледь втримала груди.

Секс-символ Емілі Ратажковскі народила первістка 8 березня. Весь останній місяць вона присвятила сину Сильвестру Аполлону, а на великодні вихідні знайшла час для романтичного побачення з чоловіком. Для виходу вона обрала пікантний образ.

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Модель одягла чи то обтислу сукню, чи то топ шоколадного кольору з екстремально глибоким декольте. Оскільки зірка годує новонародженого малюка грудьми, то її бюст помітно збільшився й став ще апетитнішим. Емілі Ратажковскі не стала одягати бюстгальтер, сміливо випнувши груди на камеру.

Спокусливий look красуня довершила золотою підвіскою з написом та масивними каблучками. Вона не робила укладку, а лише нанесла ледь помітний макіяж. Схоже, знаменитість дозволила собі розслабитися, адже устриці вона запивала коктейлем. "Мамин вечір", – лаконічно прокоментувала Емілі Ратажковскі.