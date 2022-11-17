Эмили Ратаковски увидели в объятиях известного комика: это экс Ким Кардашян

Американская модель Эмили Ратаковски подогрела слухи о романе с Питом Дэвидсоном, бывшим парнем Ким Кардашян. Сначала в прессе сообщали об их отношениях, а затем увидели в объятиях.

Знаменитая модель Эмили Ратаковски расстается с мужем и отцом ее сына, поэтому ищет себе новую пару. На днях ее увидели в объятиях Пита Дэвидсона, комика и бывшего бойфренда Ким Кардашян.

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Эмили Ратаковски встречается с Питом Дэвидсоном, – СМИ

Несколько дней назад в печати поползли слухи об отношениях модели и актера. Вроде бы они уже долго общаются и нравятся друг другу. Звезд якобы познакомили общие друзья.

Пит и Эмили общаются уже несколько месяцев. Пот заставил Эмили смеяться, и ему нравилось, как она умна,

– сообщил инсайдер.

Недавно пару даже увидели вместе – вероятно, они были на свидании. Их сфотографировали на входе в West Village apartment в Нью-Йорке, запрыгнув за объятиями.

, что всего месяц назад сеть обсуждала поцелуи Эмили Ратаковски с диджеем, а прежде – ее вероятный роман с Брэдом Питом. Неизвестно, связывает ли звезду и комика настоящие отношения, или это дружба.

Добавим, что Пит Дэвидсон разошелся с Ким Кардашян в августе этого года – их отношения продлились около 9 месяцев. Все вроде бы через расстояние – их отношения не смогли пройти это испытание.

Это не первый роман Пита Дэвидсона со знаменитостью. Подробнее о его громких романах, сделавших ему статус "главного ловеласа Голливуда" – читайте здесь.