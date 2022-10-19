Американская модель Эмили Ратаковски налаживает личную жизнь после развода с мужем. На днях ее увидели на встрече с новым бойфрендом.

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Эмили Ратаковски застучали за поцелуями

14 октября модель увидели за прогулкой в Нью-Йорке. Она была в компании мужчины – и им оказался не Брэд Питт. Это был Орацио Риспо, работающий диджеем уже более 20 лет. Также известно, что он сын риелтора Джампьеро Риспо, который управляет фирмой Domus Realty.

Пара не только прогуливалась по городу, но и каталась на байке и страстно целовалась, не прячась от людей и папарацци.

Фото из свидания Эмили Ратажковские можно просмотреть по ссылке.

Последние новости о личной жизни Эмили Ратаковски

В середине июля инсайдеры сообщали, что брак модели трещит по швам. Модель разорвала отношения с мужем Себастьяном Бир-Макклардом, от которого родила сына. Как рассказывали источники, тот регулярно изменял Эмили, поэтому она сняла кольцо и готовилась подать документы в суд.

Уже через два месяца стало известно, что Эмили Ратажковски регулярно встречается с голливудским актером Брэдом Питтом. Очевидно, их свидания так и не переросли во что-то посерьезнее.