В предрождественский период в Европе, когда Роми с мужем уже поставили елку, модель родила свою вторую дочь. Радостное известие своим подписчикам она сообщила ровно через неделю после родов.
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27-летняя модель также опубликовала несколько фотографий из больницы и пребывания дома в волшебной атмосфере. О беременности звезда объявила в мае этого года.
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В комментариях под фото модель поздравили другие звезды Victoria's Secret и коллеги: Эльза Госк, Марта Хант, Жасмин Тукс, Жизель Оливейра, Лили Олдридж, Алессандра Амбросио, Гелена Кристенсен. Нежным фото своей жены и детей поделился Лауренс ван Леэйвен.
Личная жизнь Роми Стрейд и бесплодие
- Отметим, что Роми впервые стала мамой в декабре 2020 года, у нее родилась дочь Минт. Похоже, она сразу приняла сестричку, ведь на снимках и нежно ее целует и обнимает.
- Отцом девочек стал Лауренс ван Леэйвен, на котором Роми Стрейд вышла замуж в 2018 году. Пара встречалась 8 лет еще со школы, поэтому очень мечтала о рождении детей.
- Правда, забеременеть Роме долго не удавалось – из-за карьеры модели и изнурительной работы ей прогнозировали бесплодие. Врачи диагностировали у нее синдром поликистозных яичников. Она жаловалась на отсутствие менструаций в течение семи лет и боли в животе. Тогда ее предупредили, что вряд ли она когда-нибудь станет мамой.
- Но Стрейд прошла курс лечения и сделала все для того, чтобы у них с мужем родился ребенок, да еще и не один.