29-летняя американская модель Эмили Ратаковски всего месяц назад стала мамой. Звезда уже щеголяла большой грудью после родов, а теперь показала фигуру в бикини. Молодая мамочка выглядит очень сексуально.

Первенцу Эмили Ратаковски Сильвестру Аполлону на днях исполнился один месяц. За это короткое время его мамочка успела вернуть идеальную форму. Как и до беременности модель на своем роскошном теле прорекламировала купальники собственного бренда Inamorata. После родов она выглядит еще соблазнительнее и горячее.

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Поскольку Эмили Ратаковски кормит сына грудью, то ее бюст заметно увеличился. Она засветила грудь сразу в двух бикини с анималистическим принтом – в облегающем сплошном на тонких бретелях и крохотном на завязках, которое едва прикрыло ее прелести.

Если в первом купальнике знаменитость сфотографировалась в зеркале, показав лишь бюст и стройную талию, то во втором записала эротическое видео. Она покрутила упругими ягодицами на камеру, обольстительно поправляя трусики. Модель поразила свою 27-миллионную аудиторию плоским животом и подтянутыми ножками. После рождения сына Эмили Ратаковски по-настоящему расцвела.

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Напомним, впервые после родов модель появилась на публике на пасхальные выходные. В начале апреля она вышла в свет в наряде с глубоким декольте, в котором засветила большую грудь.