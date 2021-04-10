Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк завела сеть новым пикантным фото. Она обнародовала смелый кадр, где предстала в голубом топе.

Известная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк убеждена, что сейчас находится в лучшем состоянии. Поэтому она не стесняется демонстрировать обнаженное тело и участвовать в откровенных съемках. На днях звезда опубликовала смелое фото и завела сеть.

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Пикантное фото Леси Никитюк

Знаменитость позировала перед камерой дома, устроив небольшую фотосессию. Она появилась в довольно вызывающем аутфите, который подчеркивал все ее прелести. Леся Никитюк примерила сексуальный голубой топ без бретелек на молнии. Он удачно акцентировал на пышном декольте звезды и хрупкой талии.

Телеведущая соединила топ со светлыми джинсами, снова подчеркнув безупречную фигуру. Соблазнительный образ дополнил золотистый браслет на руке. На этот раз она также не устила возможности похвастаться новой прической – она ​​выровняла волосы и распустила их, а также прикрыла прядями лицо.



Леся Никитюк / Фото с инстаграма Леси Никитюк

Поклонники телезвезды буквально засыпали ее комплиментами в комментариях. Пользователи сети восхищаются формами Никитюк: